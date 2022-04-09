Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека

Одна из самых популярных пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — вновь обручены. Слухи о помолвке подтвердила Джей Ло.

Певица Дженнифер Лопес опубликовала на своем сайте On The JLo видео, в котором показала обручальное кольцо с большим бриллиантом изумрудного цвета. Сама звезда в ролике расплакалась от счастья. Дата свадьбы пока не раскрывается.

Журналисты ранее уже подловили знаменитость с новым кольцом на безымянном пальце, когда та была на шоппинге с дочерью Эммой. Снимки моментально распространились по сети, вызвав волну слухов о предстоящей свадьбе «Беннифер» и тепер Лопес подтвердила домыслы поклонников.

Почти 20 лет назад Лопес и Аффлек уже были помолвлены. Пара готовилась к свадьбе, но вскоре они отменили церемонию и объявили о разрыве отношений.

Летом прошлого года стало известно, что Лопес решила дать второй шанс Аффлеку и вновь вступила в отношения с ним.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бен Аффлек и Джей Ло впервые вышли в свет как пара.