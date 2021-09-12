Бен Аффлек и Джей Ло впервые вышли в свет как пара

Звезды появились на ковровой дорожке светского мероприятия, не скрывая теплое отношение друг к другу.

Актриса Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек впервые вышли в свет в качестве пары. Они перестали скрывать свои отношения, явившись вместе на ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля.

Аффлек приехал на мероприятие, чтобы представлять историческую драму «Последняя дуэль». Там он сыграл одну из главных ролей. Лопес, в свою очередь, приехала, видимо, чтобы поддержать возлюбленного.

Они не скрывали своих чувств, напротив – всячески демонстрировали привязанность. Аффлек и Лопес обнимались и целовались, позируя перед камерами. Напоминаем, что актеры уже встречались в начале 2000-х, но расстались 17 лет назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь официально вместе.