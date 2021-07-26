Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь официально вместе

Пара подтвердила слухи о воссоединении.

Актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с актером Беном Аффлеком. В доказательство она выложила фотографию, на которой звезда целуется с возлюбленным. Снимок можно увидеть в Instagram-аккаунте Лопес.

Лопес и Аффлек были влюблены в друг друга еще в 2000-х. Тогда артист сделал предложение певицы, но свадьба так и не состоялась. Спустя несколько лет стало известно об их разрыве. В 2021 году появились слухи о воссоединении – звезд видели вместе на горнолыжном курорте в Монтане. При этом оба успели расстаться со своими партнерами и были абсолютно свободны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку.