Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь официально вместе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек теперь официально вместе
Певица выложила фотографию с поцелуем. Фото: jlo / Instagram

Пара подтвердила слухи о воссоединении.

Актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила слухи о воссоединении с актером Беном Аффлеком. В доказательство она выложила фотографию, на которой звезда целуется с возлюбленным. Снимок можно увидеть в Instagram-аккаунте Лопес.

Лопес и Аффлек были влюблены в друг друга еще в 2000-х. Тогда артист сделал предложение певицы, но свадьба так и не состоялась. Спустя несколько лет стало известно об их разрыве. В 2021 году появились слухи о воссоединении – звезд видели вместе на горнолыжном курорте в Монтане. При этом оба успели расстаться со своими партнерами и были абсолютно свободны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку.

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