Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку

Дженнифер Лопес хочет перебраться в Лос-Анджелес к актеру Бену Аффлеку
Звёздная пара хочет как можно больше проводить время вдвоём.  Фото: spbckk.ru

Актриса Дженнифер Лопес хочет купить дом в Лос-Анджелесе. Она планирует переехать поближе к актеру Бену Аффлеку.

Когда голливудская звезда переедет, никому неизвестно, сообщает ФАН. Есть информация, что она начала искать школу для своих детей. Накануне стало известно о романе Лопес и Аффлека. Звёздная пара хочет как можно больше проводить время вдвоём.

Лопес и Аффлек встречались и раньше, 17 лет назад. Пара объявила о том, что хочет начать всё с начала. До этого певица четыре года встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара сыграла помолвку, но вскоре распалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан стал «Артистом 25-летия». Дима Билан выиграл премию «Муз-ТВ» в номинации «Артист 25-летия». В красном костюме певец поднялся на сцену и получил награду из рук короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

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