Дима Билан стал «Артистом 25-летия»

Дима Билан стал &#171;Артистом 25-летия&#187;
В этот же день большой и трогательный пост на страничке в Instagram выложила продюсер Димы Билана - Яна Рудковская. Фото: скрин https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Дима Билан выиграл премию «Муз-ТВ» в номинации «Артист 25-летия».

В красном костюме певец поднялся на сцену и взял награду из рук короля поп-эстрады Филиппа Киркорова.

«Я никогда не думал, что доживу до такого момента», — признался Билан.

В этот же день большой и трогательный пост на страничке в Instagram выложила продюсер Димы Билана — Яна Рудковская.

«В сервизе за 15 лет нашего совместного творчества прибыло! 20 тарелка @muztv», — написала бизнес-леди.

Рудковская отметила, что все эти 20 тарелок-наград они собрали вместе с 2005 года непосильным трудом. Она подчеркнула, что Билан никогда не изменял себе, был и остаётся настоящим романтиком: поёт про вечные ценности, а не про «бабки» и «тачки».

«Счастлива, что ты никого не оскорбляя, ни разу не ругаясь матом и не хайпуя (хотя точно мог бы) любим миллионами и собираешь самые топовые залы и площадки, будучи Большим артистом ,но очень скромным человеком», — подытожила Рудковская.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан удивил поклонников лысой головой.

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