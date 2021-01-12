Дима Билан удивил поклонников лысой головой

Певец объяснил, что устал от цветных волос и решил избавиться от них радикальным способом.

Певец Дмитрий Билан решил сменить имидж и шокировал поклонников необычной прической. Артист за последнее время не раз красил волосы в яркие цвета, а на этот раз показал фанатам лысую голову. Селфи с отдыха на Мальдивах Билан опубликовал в Instagram-аккаунте.

«Как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет»,

— признался Билан.

Поклонники оказались очень рады таким переменам. Они считают, что Билану идет его натуральный цвет волос, а не красный или синий. Фанатам видеть Билана лысым куда привычнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Диму Билана выписали из больницы. Певец обратился к фанатам со словами благодарности за поддержку, которую они оказывали ему в период госпитализации. В комментариях под фото Билана поздравила певица Анита Цой.