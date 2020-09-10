«Ура»: Диму Билана выписали из больницы

Дмитрий Билан объявил о своей выписке из больницы, где артист проходил лечение от бронхита. Певец поблагодарил поклонников за поддержку.

Об этом он рассказал в своем Insatgram-аккаунте. Певец заявил, что победил бронхит и возвращается домой.

«Ура», — написал Билан.

Певец обратился к фанатам со словами благодарности за поддержку, которую они оказывали ему в период госпитализации. В комментариях под фото Билана поздравила певица Анита Цой. Переболевшая коронавирусом звезда отметила, что по-настоящему понимает значение слова «свобода».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Димы Билана с пневмонией. Певца доставили в медучреждение с подозрением на воспаление легких, после чего музыкант сдал анализы на коронавирус.