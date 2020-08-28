Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Артист заверил, что тест на коронавирус оказался отрицательным.

Певец Дима Билан рассказал, что попал в больницу. Последними новостями артист поделился в Instagram-аккаунте во время прямой трансляции. Он отметил, что поклонники довольно часто понятия не имеют, что на самом деле происходит в жизни у звезды. Ему, например, приходилось выступать в последнее время с высокой температурой. Во время концерта в Санкт-Петербурге Билану стало совсем плохо.

«В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой»,

— пояснил Билан.

Артист добавил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным. При этом у него диагностировали пневмонию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет. Певец опубликовал ролик на своем официальном YouTube-канале 3 июля и уже через сутки количество