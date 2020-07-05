Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет

«Не похожий ни на кого клип. Оригинально подано и, как всегда, ты — первооткрыватель. Браво эксперименту», —пишут в комментариях. Фото: YouTube/bilanofficial

«Не похожий ни на кого клип. Оригинально подано и, как всегда, ты — первооткрыватель. Браво эксперименту», —пишут в комментариях. Фото: YouTube/bilanofficial

Новая композиция поп-звезды под названием «Химия» уже длительное время занимает топы хит-парадов. В съемках клипа Дима Билан решил также следовать модным трендам и представил видео в стиле популярного приложения TikTok.

Певец опубликовал ролик на своем официальном YouTube-канале 3 июля и уже через сутки количество просмотров превысило миллион. «Так в мире еще никто не делал!», — поделился с подписчиками Дима Билан в Instagram. В клипе участвуют также звезда платформы TikTok Аня Pokrov и актриса Марина Ермошкина.

Помимо художественных ролей, на кадрах клипа можно увидеть и коллег певца по шоу-бизнесу: Ольгу Бузову, Иду Галич, Клаву Коку. Поклонники остались в восторге от работы Билана и назвали его «первооткрывателем».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан принял участием в челлендже с переодеванием.