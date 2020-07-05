Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет

Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет
«Не похожий ни на кого клип. Оригинально подано и, как всегда, ты — первооткрыватель. Браво эксперименту», —пишут в комментариях. Фото: YouTube/bilanofficial

Новая композиция поп-звезды под названием «Химия» уже длительное время занимает топы хит-парадов. В съемках клипа Дима Билан решил также следовать модным трендам и представил видео в стиле популярного приложения TikTok.

Певец опубликовал ролик на своем официальном YouTube-канале 3 июля и уже через сутки количество просмотров превысило миллион. «Так в мире еще никто не делал!», — поделился с подписчиками Дима Билан в Instagram. В клипе участвуют также звезда платформы TikTok Аня Pokrov и актриса Марина Ермошкина.

Помимо художественных ролей, на кадрах клипа можно увидеть и коллег певца по шоу-бизнесу: Ольгу Бузову, Иду Галич, Клаву Коку. Поклонники остались в восторге от работы Билана и назвали его «первооткрывателем».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан принял участием в челлендже с переодеванием.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
tiktok дима билан клип премьера шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый клип Димы Билана в стиле TikTok взорвал интернет
Беглов проинспектировал строительство «проблемной» школы искусств ...
В Австрии застрелили россиянина, просившего там политического убежища
Ученые выяснили, что бег помогает при язвенной болезни желудка
В Тольятти стая бродячих собак напала на гуляющих детей
Тройное ДТП возле «Меги Парнас» спровоцировало пробку
Правительство России выделило 7,5 млрд рублей для выплат медицинскому ...
Врачи считают, что вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ