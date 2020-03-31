Билан переоделся в розовое платье

Певец принял участие в челлендже и поменялся одеждой с блогером Клавой Кокой.

Об этом стало известно 30 марта. Ролик, на которой певец и блогер меняются образами, появилось в Instagram. Дима Билан под песню Дрэйка примерил на себя сначала короткое розовое платье, а затем черное боди. Клава Кока же облачилась в полосатый костюм и белую майку.

«Ну что, для кого-то карантин — это еще скучно?»

— спросил артист у своих подписчиков.

Напоминаем, что в челлендже приняла участие мировые звезды, а также звезды российского шоу-бизнеса. Так, телеведущий Иван Ургант померил платье Надежды Бабкиной. Такие преображения очень нравятся поклонникам, которые с удовольствием наблюдают за происходящим на экранах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бездомные переоделись в Дедов Морозов и поздравляют петербуржцев.