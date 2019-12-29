Бездомные переоделись в Дедов Морозов и поздравляют петербуржцев

Жители охотно подходили в Дедам Морозам. Фото: кадр из ролика на youtube.com

Жители охотно подходили в Дедам Морозам. Фото: кадр из ролика на youtube.com

В Северной столице бездомные переоделись в костюмы Дедов Морозов и поздравляют горожан. «Ночлежка» сняла клип, посвященный главному празднику зимы.

Благотворительная организация выпустила социальный ролик про бездомных Дед Морозов в Петербурге. Запись появилась в группе соцсети «ВКонтакте».

В клипе запечатлено, как петербуржцы охотно подходят к зимним волшебникам и фотографируются, что подняло настроение постояльцам «Ночлежки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге сегодня, 29 декабря, подует сильный ветер. В городе будет переменная облачность без осадков.