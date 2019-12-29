Циклон к вечеру принесет в Петербург сильный ветер

Циклон к вечеру принесет в Петербург сильный ветер
Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Последний выходной в уходящем году пройдет с сильным ветром и температурой от -1 до -3 градусов.

Сегодня, 29 декабря, в город придут гребень скандинавского антициклона и активный циклон с северо-запада. Большую часть дня погоду будет определять антициклон.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей страничке в соцсети Facebook, в городе будет переменная облачность без осадков.

Юго-западный ветер подует со скоростью 2–7 метров в секунду, к вечеру усилится до 6–11 метров в секунду

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержке рейса из Петербурга в столицу. Жители вылетят из Пулково на час позже.

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Циклон к вечеру принесет в Петербург сильный ветер
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