Вылет из Петербурга в Москву отложат на час

В петербургском аэропорту Пулково на час задержат рейс в Москву. Время вылета в столицу было назначено в 11:20.

Речь идет о самолете авиакомпании S7. Согласно данным онлайн-табло петербургской воздушной гавани, данный рейс задержится на час — в 12:20 он отправится в путь.

Причины таких изменений пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что парламент Ленобласти подарил Северной столице землю под Пулково. Согласно проекту закона, во владение Петербурга переходит часть взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.