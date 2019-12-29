Вылет из Петербурга в Москву отложат на час

Вылет из Петербурга в Москву отложат на час
Пулково. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково на час задержат рейс в Москву. Время вылета в столицу было назначено в 11:20.

Речь идет о самолете авиакомпании S7. Согласно данным онлайн-табло петербургской воздушной гавани, данный рейс задержится на час — в 12:20 он отправится в путь.

Причины таких изменений пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что парламент Ленобласти подарил Северной столице землю под Пулково. Согласно проекту закона, во владение Петербурга переходит часть взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.

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