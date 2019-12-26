Ленобласть подарила Петербургу землю под Пулково

Парламент Ленобласти подарил Петербурге часть земли, расположенной на границе города и области, под петербургским аэропортом «Пулково».

Как сообщает 47news, в ЗакСобрании Ленобласти приняли проект закона об уточнении границ с Северной столицей, согласно которому во владение города переходит часть взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.

Речь идет о земельном участке площадью более 63 га. Территориально эта земля расположена в черте города, однако формально ее относят к областному поселку Виллози.

Издание пишет, что депутаты ЗакСа изначально хотели дарить землю не просто так, а получив в собственность пару домов в поселке, а также землю, на которых они расположены. Однако эти идеи были пресечены спикером Сергеем Бебениным.

Землю должны принять на заседании в петербургском парламенте, которое состоится в начале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что земельный участок возле Пулково ушел с торгов за 10,4 млн рублей.