Ленобласть подарила Петербургу землю под Пулково

Ленобласть подарила Петербургу землю под Пулково
Пулково. Фото: Baltphoto

Парламент Ленобласти подарил Петербурге часть земли, расположенной на границе города и области, под петербургским аэропортом «Пулково».

Как сообщает 47news, в ЗакСобрании Ленобласти приняли проект закона об уточнении границ с Северной столицей, согласно которому во владение города переходит часть взлетно-посадочной полосы воздушной гавани.

Речь идет о земельном участке площадью более 63 га. Территориально эта земля расположена в черте города, однако формально ее относят к областному поселку Виллози.

Издание пишет, что депутаты ЗакСа изначально хотели дарить землю не просто так, а получив в собственность пару домов в поселке, а также землю, на которых они расположены. Однако эти идеи были пресечены спикером Сергеем Бебениным.

Землю должны принять на заседании в петербургском парламенте, которое состоится в начале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что земельный участок возле Пулково ушел с торгов за 10,4 млн рублей.

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