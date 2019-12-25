Земельный участок возле Пулково ушел с торгов за 10,4 млн рублей

Фонд имущества продал непрофильный актив петербургского аэропорта «Пулково». Земельный участок с одноэтажным зданием ушел с торгов за 10,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба фонда, торги прошли в среду, 25 декабря. Земельный участок с площадью 792 квадратных метра с одноэтажным зданием находится на улице Пилотов. Его купил один из трех претендентов за 10,4 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что здание площадью 286,3 квадратных метра было построено в 1971 году. Оно уже приведено в надлежащий вид и не потребует больших вложений.

В следующем году на торги также выставят еще один лот от Пулково — несколько зданий административно-складского назначения, находящихся на Стартовой улице, 17. Они находятся на земельном участке площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Оранжерею» в Петергофе повторно выставили на торги.