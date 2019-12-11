«Оранжерею» в Петергофе повторно выставили на торги

"Оранжерея" на Собственном проспекте в Петергофе. Фото: gov.spb.ru

"Оранжерея" на Собственном проспекте в Петергофе. Фото: gov.spb.ru

Памятник «Оранжерея» в Петергофе повторно выставлен на торги по программе «Рубль за метр». Победитель предыдущего аукциона от объекта решил отказаться.

В середине ноября 2019 года комитет имущественных отношений нашел арендатора «Оранжереи» на Собственном проспекте. Отреставрировать объект культурного наследия намеревался бизнесмен Максим Павлов. Однако затем, похоже, передумал.

Здание вновь выставлено на торг. Аукцион состоится 29 января 2020 года, сообщает комитет имущественных отношений. Начальная цена — 12 тыс. 375 рублей ежемесячно.

По условиям программы, плата устанавливается на период выполнения арендатором работ по сохранению памятника. После стоимость составит 1 рубль за 1 кв. метр в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по программе «Аренда памятника за 1 рубль» сдали Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Найти арендатора удалось после нескольких неудачных торгов.