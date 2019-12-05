«Александровские ворота» удалось сдать в аренду за 1 рубль ученым

В Петербурге по программе «Аренда памятника за 1 рубль» сданы Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. На торги их выставляли неоднократно, однако найти арендатора удалось только сейчас.

Победителем аукциона стало ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)», сообщает комитет имущественных отношений.

Договор аренды будет заключен на 49 лет. По условиям программы, за семь лет институт должен провести мероприятия по восстановлению объекта. Плата за аренду в этот период составит 6 тыс. 300 рублей в месяц.

После восстановления будет предоставлена льгота — плата в размере 1 рубль за 1 кв. метр в год.

Сдать Александровские ворота Охтинских пороховых заводов за рубль пытались в сентябре и октябре. Однако желающих приобрести их не удалось. Начальная цена объекта составляла 6 тыс. рублей в месяц.