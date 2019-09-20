Ворота Охтинских пороховых заводов снова выставили на торги за рубль

Ворота Охтинских пороховых заводов снова выставили на торги за рубль
Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. Фото: Википедия

В Петербурге по программе «Аренда памятника за 1 рубль» на торги выставят Александровские ворота Охтинских пороховых заводов. В прошлый раз желающих арендовать их не нашлось.

Ворота относятся к объектам культурного наследия. Расположены они на улице Химиков в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает комитет имущественный отношений (КИО).

Аукцион состоится 17 октября 2019 года на электронной площадке Российского аукционного дома. Начальная цена объекта — 6 тыс. рублей в месяц.

Ворота были представлены на аукционе вместе с особняком-конторой и зданием библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Большой Зеленина. Однако найти арендатора не удалось.

Согласно условиям программы, арендатор должен за семь лет восстановить объект, после чего он получит право на аренду в размере 1 рубль за 1 кв. метр.

александровские ворота охтинских пороховых заводов аренда кио новости спб рубль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Замена асфальта ограничит движение на Колтушском путепроводе до 15 октября
Бандиты в медицинских масках осуждены за нападение на больницу в Сестрорецке
Кокорин не выйден на поле 5 месяцев, Семак в гневе
В Петербурге могут запустить проездной на две поездки по цене одной
Ворота Охтинских пороховых заводов снова выставили на торги за рубль
Грозный подарит Петербургу велодорожку с умной подсветкой
«Манго Телеком» заявил об обновлении коллтрекинга
Актер Игорь Шибанов умер на гастролях