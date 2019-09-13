Особнаяк Колобовых в Петербурге сдали в «аренду за 1 рубль»

Особнаяк Колобовых в Петербурге сдали в &#171;аренду за 1 рубль&#187;
Особняк-контору и здание-библиотеке арендовало ООО «ПЁТРЪ». Скриншот: Google Maps

В Петербурге прошли первые торги по программе «Аренда памятника за 1 рубль». На торги были выставлены два объекта культурного наследия в Петроградском и Красногвардейским районом.

Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых на Большой Зеленина получит ООО «Петръ». Компания предложила наибольшую ежемесячную ставку — 2 млн 557 тыс. рублей, сообщает комитет имущественных отношений (КИО).

Стартовая цена лота составляла 289 тыс. рублей. Таким образом, в ходе торгов стоимость особняка выросла в девять раз.

Согласно условиям программы, ООО «Петръ» должно за семь лет восстановить особняк и приспособить его под современное использование.

«Здание предназначено для размещения объекта гостиничной инфраструктуры», — уточнили в КИО.

После того, как памятник будет восстановлен, компания получит право на аренду в размере 1 рубль за 1 кв. метр. Срок договора составляет 49 лет.

Найти арендатора для Александровских ворот Охтинских пороховых заводов не удалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в программу «Аренда памятника за 1 рубль» вошли 18 объектов.

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Особнаяк Колобовых в Петербурге сдали в «аренду за 1 рубль»
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