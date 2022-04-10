Handelsblatt: Германия не сможет жить без российского газа еще два года

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера.

По его словам, эмбарго на российский газ привело бы к тому, что некоторые компании и секторы экономики перестали бы работать.

Он назвал иллюзией идею о том, что государство так долго может поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы.

В краткосрочной перспективе только треть поставок российского газа может быть замещена сжиженным газом из других частей мира.

Напомним, ранее Россия объявила о том, что недружественные страны должны оплачивать российский газ рублями. Цены на топливо в Европе растут, продуктовая инфляця тоже.