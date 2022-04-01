Песков: оплату газа в рублях можно отменить

Решение об оплате российского газа в рублях «недружественными странами» может быть пересмотрено, если ситуация изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас это самый надежный способ расчета для России, но «ничего железобетонного» в этом вопросе нет.

За уже поставленный газ расчета в рублях требовать не будут, отметил Песков. Ведь указ президента обратной силы не имеет.

Напомним, по указу президента РФ Владимира Путина теперь с «недружественными странами» расчет за газ будет производиться в рублях. Это связано с введенными в отношении России санкциями из-за специальной операции на Украине, которые предполагают заморозку российских валютных резервов. Сегодня, 1 апреля, «Газпром» начал отправлять контрагентам уведомления о переходе на новую схему оплаты газа в рублях.