Финансист Артем Тузов: реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар

Финансист Артем Тузов: реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар
После санкций и последовавших проблем на международном рынке доллар может попросту лишиться статуса международной валюты. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Это курс на начало года, выгодный Минфину. Именно на таком уровен Минфин сможет удерживать курс, и он дает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров, заявил Тузов.

Как передает «Прайм», по словам Тузова, курс рубля связан прежде всего с балансом спроса и предложения. До этого года экспортеров не продавали валютную выручку, а сверхдоходы бюджета от налогов за экспорт нефти шли в Фонд национального благосостояния. Поэтому спрос на доллар был больше предложения.

Теперь экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин не может эффективно поддерживать рубль.

Однако сейчас предложение опережает спрос, и курс доллара к рублю снижается.

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