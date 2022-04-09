Финансист Шибанов объяснил причину укрепления рубля

Он объяснил, что рубль укрепляется в связи с низким спросом от импортеров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Он объяснил, что рубль укрепляется в связи с низким спросом от импортеров. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Финансист рассказал о текущем положении российской валюты на рынке.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что в настоящее время рубль показывает устойчивость и это положение на рынке может сохраняться некоторое время. Он объяснил, что рубль укрепляется в связи с низким спросом от импортеров.

«Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение», — отметил эксперт.

По словам Шибанова, сейчас на рынке наблюдается высокое предложение экспортеров, которые обязаны продавать 80% своей выручки от валюты, и низкий спрос от импортеров.

Кроме того, как отмечает финансист, со стороны россиян сейчас не видно особого спроса на валюту из-за ограничений и комиссии на ее покупку. Также спроса нет со стороны Минфина в связи с заморозкой его долларовых счетов.

Тем не менее рестрикции в отношении российского экспорта могут повлиять на устойчивость рубля и ослабить его курс, заключил Шибанов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в банках РФ возобновят продажу валюты с 18 апреля.