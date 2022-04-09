В банках РФ возобновят продажу валюты с 18 апреля

Центральный банк России принял решение о смягчении временного порядка операций с наличной валютой. Граждане с 18 апреля вновь смогут покупать валюту в банках.

Как сообщил ЦБ, регулятор с 18 апреля возобновляет возможность для российских банков продавать наличную валюту. Но это касается только той валюты, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.

Кроме того, владельцы счетов или вкладов в валюте, открытыми до 9 марта, с 11 апреля смогут снимать наличные доллары и евро. Лимит в 10 тысяч долларов сохраняется, он будет действовать до 9 сентября. В случае превышения лимита остатки можно будет снять в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — заявил регулятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что банк России снизит ключевую ставку до 17% годовых.