Банк России снизит ключевую ставку до 17% годовых

Банк России сообщил о принятом решении снизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п. — до 17% годовых.

Как сообщили в Центробанке, российская экономика по-прежнему находится под влиянием внешних условий. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но уже не нарастают.

Отмечается, что годовая инфляция продолжит возрастать, но последние данные указывают на значительное замедление темпов роста цен в России.

В ЦБ также допустили, что ключевая ставка продолжит снижаться по итогам ближайших заседаний.

«Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте», — говорится в сообщении.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 29 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в апреле.