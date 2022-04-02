Аналитик рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в апреле

Динамика курса рубля на рынке валют в апреле будет зависеть от ситуации на Украине и хотя бы частичного перехода на оплаты российского газа в рубли. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Динамика курса рубля на рынке валют в апреле будет зависеть от ситуации на Украине и хотя бы частичного перехода на оплаты российского газа в рубли. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Аналитик перечислил факторы, которые повлияют на курс российской валюты в апреле.

Начальник управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров рассказал «Прайму», что динамика курса рубля на рынке валют в апреле будет зависеть от ситуации на Украине и хотя бы частичного перехода на оплаты российского газа в рубли.

Однако он считает, что сейчас пока рано делать точные прогнозы, поскольку ситуация может кардинально измениться в любой момент.

«Если вывести за скобки неопределенные внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность», — полагает Александров.

Кроме того, российскую валюту будут поддерживать продажа 80% выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик считает, что американские санкции уничтожают роль доллара в мировой экономике.