Преподаватель Питтсбургского университета: санкции США уничтожают роль доллара

Преподаватель Питтсбургского университета: санкции США уничтожают роль доллара
Российская валюта, в отличие от американской, обеспечена золотом, что может усилить ее значение. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик считает, что американские санкции уничтожают роль доллара в мировой экономике.

Как отмечает эксперт, политика Соединенных Штатов, вводивших санкции против многих государств, вынудила эти страны отказаться от доллара и перейти на другие валюты в международных расчетах. По его словам, введение ограничений против России лишь ускорит этот процесс.

«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — цитирует эксперта RT.

Ковалик отметил, что российская валюта, в отличие от американской, обеспечена золотом, что может усилить ее значение. Роль доллара же, по мнению эксперта, со временем снизится.

Преподаватель добавил, что вера в доллар начинает снижаться, поскольку Америка накопила серьезные долги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией.

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