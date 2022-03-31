Аналитик допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов считает, что страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара.

Эксперт напомнил, что о переходе на расчёты в национальных валютах договорились страны ЕАЭС, такие переговоры РФ сейчас проводит с партнёрами в Азии и Африке.

По его словам, полный отказ от американской валюты в международных расчётах невозможен , так как доминирующей валютой все ещё остается доллар.

«Около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — приводит его слова агентство «Прайм».

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.