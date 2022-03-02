Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $2200 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $2200 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $2200 за 1 тыс. куб. м. Фото: Pixabay

В среду, 2 марта, стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м. Это обновило исторический максимум.

Как сообщают «Известия», по данным лондонской биржи ICE, цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $2227 за 1 тыс. куб. м. Для мирового газового рынка это стало новым историческим рекордом начала года.

Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 год, тогда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.

На фоне заявлений о санкциях против российских юридических и физических лиц от США, Евросоюза, Великобритании и некоторых других стран происходит рост биржевых котировок на газ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк России не будет проводить торги на Московской бирже 2 марта, в среду. Российский регулятор третий день подряд принимает решение не проводить торги в секции фондового рынка.

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