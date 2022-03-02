Фондовый рынок Московской биржи остается закрытым

Фондовый рынок Московской биржи остается закрытым
Информация о режиме работы Московской биржи на 3 марта появится до 09:00 3 марта. Фото: cbr.ru

Центробанк России не будет проводить торги на Московской бирже 2 марта.

Российский регулятор третий день подряд принимает решение не проводить торги в секции фондового рынка.

Как сообщила пресс-служба регулятора, запрет не распространяется только на режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары).

Решение по торгам на следующий день будет принято до 09:00 3 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что потребители имеют право отказаться от банковского продукта. При этом многое зависит от вида взятого кредита. Обычно единственная неприятность, которая грозит отказавшемуся, – испорченный кредитный рейтинг.

мосбиржа Россия фондовый рынок


 

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