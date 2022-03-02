Как россияне могут оформить отказ от кредитов

Не многие знают, что, получив кредит, от него можно отказаться. Это особенно актуально сейчас, когда банки грозятся поднять ставки. Что представляет собой процедура отказа и можно ли ее провести после получения денег?

Потребители действительно имеют право отказаться от банковского продукта, но процесс этот проходит не всегда гладко. Многое зависит от вида взятого кредита.

Потребительский

Подписав кредитный договор, клиент банка может в течение двух недель его расторгнуть. После этого деньги возвращаются банку с процентами. Причем, есть варианты – отказаться от части денег или всего кредита. Когда проходит больше времени, то отказ оформляют только как досрочное гашение.

Автокредит

Когда дело не продвинулось дальше приема заявки на кредит, ее можно без труда отменить. В ином случае, если договор заключен, возврат средств осуществляется способом досрочного гашения.

Ипотека

Сначала необходимо уведомить банк о своем желании, затем написать заявление об отказе и отнести в кредитное учреждение. Там же выдают специальные бланки. Стоит отметить, что при отказе от ипотеки потребитель не сможет рассчитывать на налоговый возврат и, скорее всего, потеряет банковский рейтинг. Есть другая схема – продать взятое в ипотеку жилье и досрочно погасить ипотеку. Сложность этого варианта в том, что продажа иногда отнимает много времени, передает РИА Новости.

До подписания ипотечного соглашения для отказа достаточно прервать контакт с банковским специалистом. Если договор подписан, но средства не получены (не израсходованы), тоже вероятен отказ без потерь. Иногда приходится выплатить небольшую неустойку – соответствующие моменты оговариваются в документе.

Банк обязан пойти навстречу клиенту, желающему вернуть кредит быстрее. Но он может заморозить погашение на несколько месяцев.

Последствия отказа от кредита

Обычно единственная неприятность, которая грозит отказавшемуся, – испорченный кредитный рейтинг. Когда же отказ поступает до подписания договора, то последствий для заемщика не наступает, гласит «Закон о потребительских кредитах».