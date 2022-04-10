Латвия развернула на границе более 150 российских и белорусских фур

Латвийская таможня не пустила в страну 152 грузовых машин из России и Белоруссии. Это связано с новыми антироссийскими санкциями, согласно которым в Латвию теперь не может попасть коммерческий грузовой автотранспорт с российскими или белорусскими регистрационными номерами.

Как пишут латвийские СМИ со ссылкой на представителя Государственной службы доходов Андрея Вайварса, водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, не знали о новых санкциях ЕС. Но сейчас, по данным службы, перевозчики уже в курсе и большинство из них больше не пытается пересечь границу.

До этого стало известно, что в ночь с 8 на 9 апреля финские таможенники не пустили в страну 35 грузовых фур с номерами РФ и Белоруссии.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет антироссийских санкций. Согласно новым мерам, российским судам запрещено заходить в порты стран Евросоюза, в конце лета вступит в силу эмбарго на поставки российского угля, запрещены любые российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.