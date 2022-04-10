Финская таможня развернула на границе 35 петербургских фур

В Финляндию минувшим вечером не смогли попать 35 грузовых автомобилей из Петербурга. Финская таможня развернула их обратно в Северную столицу. Это произошло из-за новых введенных санкцй в отношении России, согласно которым в Финляндию теперь не может попасть коммерческий грузовой автотранспорт с российскими или белорусскими регистрационными номерами.

Как сообщает местный телеканал Yle, на таможне в Ваалимаа развернули 15 грузовиков, в Иматре – 12, а в Нуйямаа – 8.

Санкции ЕС касаются и транзитных поездок. По данным Федарльной таможенной службы РФ, ограничения не отразятся на доставке пищевой сельскохозяйственной, фармацевтической и медицинской продукции.

Напомним, ранее стало известно, что картины, застрявшие на финской границе, вернулись в Россию.

Как сообщли в Министерстве культуры России, одна из машин везет в Петербург предметы из Эрмитажа и музеев-заповедников. Две другие машины едут в Москву с картинами из Третьяковской галереи, музея Востока и музея изобразительных искусств имени Пушкина. Экспонаты везут с выставки в Италии.