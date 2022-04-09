Картины, задержанные на границе с Финляндией, вернулись в Россию

Одна из машин привезет в Петербург предметы из Эрмитажа и музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Фото: пресс-служба Эрмитажа

Одна из машин привезет в Петербург предметы из Эрмитажа и музеев-заповедников "Павловск", "Гатчина" и "Царское село". Фото: пресс-служба Эрмитажа

Музейные экспонаты, задержанные на финской границе для таможенной проверки, пересекли границу России.

Три машины с российскими картинами пересекли границу РФ и движутся в Петербург и Москву, сообщили в Министерстве культуры России.

Как уточнили в ведомстве, одна из машин привезет в Петербург предметы из Эрмитажа и музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село». Две другие машины прибудут в Москву с картинами из Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Все экспонаты везут с итальянской выставки, за исключением картин из музея изобразительных искусств, которые были на выставке в Японии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции. Остальные полотна готовят к отправке на родину.