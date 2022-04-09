Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

Франция оставит у себя две картины из коллекции Морозовых. Фото: pixabay.com

Франция оставит у себя две картины из коллекции Морозовых. Фото: pixabay.com

Министерство культуры Франции заявило, что две картины из коллекции братьев Морозовых пока не покинут пределы страны.

Как сообщает агентство Франс Пресс, одна из работ, из собрания российского предпринимателя, не покинет Францию до тех пор, пока активы ее владельца остаются замороженными. Другое полотно, которое принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать из-за небезопасной ситуации на Украине.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с российскими музеями, проходила в Фонде Louis Vuitton в Париже с 22 сентября до 3 апреля. По данным РИА Новости, полотна готовят к отправке на родину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что картины, задержанные на границе с Финляндией, — не из коллекции Морозовых.