Картины, задержанные на границе с Финляндией, — не из коллекции Морозовых

Стало известно, что задержанные на финской таможне картины — не из коллекции братьев Морозовых.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в музейных кругах. По информации издания, произведения искусства перевозились между странами согласно правилам, принятым десятилетия назад.
Сейчас ситуация с застрявшими на границе с Финляндией картинами находится в стадии урегулирования.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская таможня задержала три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Водителей уже сутки не выпускают из машин. По предварительным данным, среди полотен более 200 шедевров, в частности работы Мане и Родена.