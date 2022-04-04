Картины, задержанные на границе с Финляндией, — не из коллекции Морозовых

Картины, задержанные на границе с Финляндией, &#8212; не из коллекции Морозовых
Сейчас ситуация с застрявшими на границе с Финляндией картинами находится в стадии урегулирования. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Стало известно, что задержанные на финской таможне картины — не из коллекции братьев Морозовых.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в музейных кругах. По информации издания, произведения искусства перевозились между странами согласно правилам, принятым десятилетия назад.

Сейчас ситуация с застрявшими на границе с Финляндией картинами находится в стадии урегулирования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская таможня задержала три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Водителей уже сутки не выпускают из машин. По предварительным данным, среди полотен более 200 шедевров, в частности работы Мане и Родена.

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