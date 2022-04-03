Финская таможня задержала машины с картинами из Эрмитажа

Финская таможня задержала машины с картинами из Эрмитажа
Водителей отправили в Хельсинки. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Водителей несколько часов не выпускали из машин. Как сообщил «Известиям» брат одного из водителей, все задержанные сейчас находятся в порту в Хельсинки.

Картины перевезли из Франции самолетом. Дальше картины доехали только до финской границы в Ваалимаа, где пограничники их задержали.

По словам брата одного из водителей, сейчас водтиелей допрашивают. Задержание мотивируют тем, что якобы незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом.

Напомним, 12 марта Франция заявила, что отказывается возвращать в Россию картины из коллекции мецената Ивана Морозова, которые находились в Париже на выставке с сентября прошлого года. Перевозку работ отложили якобы из-за введенных санкций.

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