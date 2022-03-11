Пушкинский музей рассказал, когда из Франции вернется коллекция Морозовых

Пушкинский музей рассказал, когда из Франции вернется коллекция Морозовых
Пушкинский музей рассказал, когда из Франции вернется коллекция Морозовых. Фото: группа "ВКонтакте"/"Пушкинский музей"

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина высказался по поводу публикации французского СМИ о возвращении коллекции Морозовых с парижской выставки.

По словам Пушкинского музея, для транспортировки коллекции Морозовых из Франции необходимы благоприятные условия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

До этого французское издание Marianne рассказало, что картины из коллекции, представленные на выставке, останутся во Франции до того момента , пока не будет создано оптимальных условий транспортировки в Россию.

Отмечается, что выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» была организована совместно с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей. Открытие коллекции произошло в Париже 22 сентября в фонде Louis Vuitton.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак подчеркивала, что «неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне». Соответствующий указ, как отметила Лошак, подписал министр культуры Франции. Действие указа продлено до 15 мая 2022 года.

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