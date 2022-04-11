Покровская больница прекратила работу с ковид-пациентами

Городская Покровская больница вернулась к работе в обычном режиме — пациентов с коронавирусом там больше не принимают.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, с 11 апреля больница перешла на прием экстренных и плановых пациентов по всем профилям. Коечный фонд составляет 683 койки.

Все помещения медучреждения после приема ковид-пациентов многократно продезинфицировали. За два года пандемии больница пролечила более 30 тысяч пациентов. За это же время хирурги провели около 3 тысяч операций.

«Мы готовы сегодня вновь принять на себя ответственность сосудистого центра по острому коронарному синдрому, острому инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения», — заявила главный врач стационара Марина Бахолдина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 609 зараженных за сутки.