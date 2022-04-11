Петербург стал вторым по числу новых случаев COVID: 609 зараженных за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 609 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 508 489 местных жителей. При этом 1 465 135 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 674 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 652 человек. Третье место у Москвы — 589 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом.