Петербург опустился на третье место по заболеваемости коронавирусом

В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом. Сейчас город на третьем месте после Москвы и Свердловской области с 617 новыми заболевшими.

По данным федерального оперштаба, в Москве заболели 742 человека, в Свердловской области — 660.

Всего в России за сутки выявлено 13 тыс. 056 случаев заражения за сутки, это минимум с 11 июня прошлого года. Выздоровели 29 тыс. 372 человека. Умерли 259 человек — минимум с 9 ноября 2020 года, из них в Петербурге — 14.

За сутки до этого в Петербурге выявили 689 заразившихся коронавирусом.

Напомним, в Петербурге в институте вакцин и сывороток ФМБА России началось промышленное производство вакцины «Конвасэл». Будет производиться до 2 млн доз препарата каждый месяц. Вакцину разработали ученые и технологи Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток.