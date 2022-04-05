В Петербурге началось производство вакцины от коронавируса «Конвасэл» 

В Петербурге началось производство вакцины от коронавируса &#171;Конвасэл&#187; 
У вакцины высокая иммуногенность и защитные свойства. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Промышленное производство вакцины «Конвасэл» началось в Петербурге в институте вакцин и сывороток ФМБА России. Как передает РИА Новости, будет производиться до 2 млн доз препарата ежемесячно.

У вакцины высокая иммуногенность и защитные свойства, она практически универсальна. Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком.

Вакцину разработали ученые и технологи Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. 18 марта 2022 года препарат был зарегистрирован.

Напомним, на востоке Китая обнаружили новый вариант штамма «Омикрон». Сейчас проводятся необходимые анализы.

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