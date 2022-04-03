В Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон»

В Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон»
Пока проводятся анализы и исследования. Фото: Pixabay

На востоке Китая обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон». Как пишет Huanqiu Shibao, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, где и нашли новый вариант штамма.

При этом ученые не выявили высокогомологичных последовательностей в геноме вируса. Нужн время, чтобы сделать все анализы и сравнить их. Только после этого можно будет что-то сказать ясно.

Новый вариант штамма был обнаружен 28 марта.

Ранее стало известно об обнаружении варинта коронавируса «стелс-омикрон». Он распространяется быстрее, поэтому он может стать доминирующим штаммом в мире. Как считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, у вакцинированных пациентов низкие риски заболевания и передачи «стелс-омикрона». Г

Китай новый вариант штамма омикрон


 

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