В Китае нашли новый вариант штамма «Омикрон»

На востоке Китая обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон». Как пишет Huanqiu Shibao, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, где и нашли новый вариант штамма.

При этом ученые не выявили высокогомологичных последовательностей в геноме вируса. Нужн время, чтобы сделать все анализы и сравнить их. Только после этого можно будет что-то сказать ясно.

Новый вариант штамма был обнаружен 28 марта.

Ранее стало известно об обнаружении варинта коронавируса «стелс-омикрон». Он распространяется быстрее, поэтому он может стать доминирующим штаммом в мире. Как считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, у вакцинированных пациентов низкие риски заболевания и передачи «стелс-омикрона». Г