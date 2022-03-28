Врач раскрыл особенности «стелс-омикрона»

По набору мутаций отличий между омикроном и стелс-омикроном не меньше, рассказал эксперт. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

По набору мутаций отличий между омикроном и стелс-омикроном не меньше, рассказал эксперт. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Об этом рассказал главврач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский.

По его словам, по набору мутаций отличий между «омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у омикрона с «дельтой». При этом симптомы у них похожи, как при «омикроне». Однако некоторые авторы отмечают более тяжелое течение.

Как сообщила «Газета.Ru», кандидат медицинских наук отметил, что по опыту Великобритании, скорость роста новых случаев «стелс-омикрона» по сравнению с «омикроном» выше на 80%.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в ближайший месяц может произойти вспышка стелс-омикрона.