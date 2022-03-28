Врач раскрыл особенности «стелс-омикрона»

Врач раскрыл особенности «стелс-омикрона»
По набору мутаций отличий между омикроном и стелс-омикроном не меньше, рассказал эксперт. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Об этом рассказал главврач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» Максим Терский.

По его словам, по набору мутаций отличий между «омикроном» и «стелс-омикроном» не меньше, чем у омикрона с «дельтой». При этом симптомы у них похожи, как при «омикроне». Однако некоторые авторы отмечают более тяжелое течение.

Как сообщила «Газета.Ru», кандидат медицинских наук отметил, что по опыту Великобритании, скорость роста новых случаев «стелс-омикрона» по сравнению с «омикроном» выше на 80%.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в ближайший месяц может произойти вспышка стелс-омикрона.

«Стелс-омикрон» коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Колпинский районный суд заключил под стражу руководителя районной ветстанции
Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа
Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции
В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет
Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии
Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях
В РЖД рассказали о повышении спроса на альтернативные пути перевозок
В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали ...