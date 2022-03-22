Россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц

Россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц
Всплеск стелс-омикрона вряд ли будет таким же сильным, как при обычном омикроне, предположил иммунолог. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В России в ближайший месяц может произойти вспышка стелс-омикрона. Об этом предупредил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, высокий показатель заразности стелс-омикрона и антиковидные меры находятся в хрупком балансе, который легко нарушить.

Как сообщили «Известия», иммунолог подчеркнул, что «к концу весны — началу лета настанет более безопасное время».

Медик также выразил мнение, что новая волна вряд ли будет такой же мощной, как в случае с «Омикроном», но все же окажется заметной.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте.

«Стелс-омикрон» всплеск заболеваемости коронавирусная пандемия


 

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