Врач перечислил отличительные симптомы стелс-омикрона

Врач перечислил отличительные симптомы стелс-омикрона
При заражении стелс-омикроном вернулся симптом потери обоняния. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

При заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, у заболевших «стелс-омикроном» дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей

Как сообщила «Лента.ру», врач отметил, что у заболевшего также сильнее болит голова, а еще появляются вегетативные нарушения в виде ночной потливости. Кроме того, проявляются потеря обоняния и расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у варианта коронавируса «стелс-омикрон» есть шансы стать доминирующим штаммом инфекции в России.

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