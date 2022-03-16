Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом в России

Мурашко заявил, что перенесенный "омикрон" не гарантирует защиту от нового штамма. Фото: Минздрав РФ

Мурашко заявил, что перенесенный "омикрон" не гарантирует защиту от нового штамма. Фото: Минздрав РФ

У варианта коронавируса «стелс-омикрон» есть шансы стать доминирующим штаммом инфекции в России.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что перенесенный «омикрон» не гарантирует защиту от нового штамма. Защититься от «стелс-омикрона» можно только с помощью вакцинации и ревакцинации, отметил он.

По словам главы Минздрава, у пациентов, которые вакцинировались и ревакцинировались от коронавируса, низкие риски заболевания и передачи нового штамма.

Мурашко добавил, что в России пока не выявили ни одного случая заражения «стелс-омикроном» среди тех, кто прошел бустерную вакцинацию.

«Хочу подчеркнуть, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации», — добавил министр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минздрав подали заявку на регистрацию вакцины от COVID AstraZeneca.