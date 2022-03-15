В Минздрав подали заявку на регистрацию вакцины от COVID AstraZeneca

В Минздрав подали заявку на регистрацию вакцины от COVID AstraZeneca
«Р-Фарм» начала производство вакцины AstraZeneca в середине сентября 2021 года, она получила название «Р-Кови». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» направила в Минздрав заявку на регистрацию в России вакцины от COVID-19, разработанной AstraZeneca.

Заявка зарегистрирована 15 марта. Как сообщил «Интерфакс», торговое наименование вакцины — «Р-Кови».

25 января Минздрав РФ одобрил обращение на территории России препарата Evusheld компании AstraZeneca, используемого для профилактики коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. Cнижение показателя заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Напомним, всего с начала пандемии в стране заразились более 17,3 млн человек. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 558 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 361 902 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 118 372 человека. Общее количество выздоровлений достигло 15 704 022.

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