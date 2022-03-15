Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю

За минувшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 41,4%. Об этом рассказала главный санитарный врач страны Анна Попова.

Об этом стало известно во вторник, 15 марта. По ее словам, снижение заболеваемости показателя наблюдается во всех возрастных группах. Рост фиксируется только в одном регионе.

Как сообщили на сайте ведомства, Попова подчеркнула, что «снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах», а 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

Напомним, всего с начала пандемии в стране заразились более 17,3 млн человек. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 558 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 361 902 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 118 372 человека. Общее количество выздоровлений достигло 15 704 022.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медицинские маски стоит продолжать носить людям, у которых нет иммунитета к коронавирусной инфекции, несмотря на отмену масочного режима в Москве и других регионах.