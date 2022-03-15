Гинцбург призвал людей без иммунитета к COVID-19 продолжать носить маски

Тем, у кого нет защитных титров антител, все же следует по-прежнему придерживаться масочного режима. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Тем, у кого нет защитных титров антител, все же следует по-прежнему придерживаться масочного режима. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что медицинские маски стоит продолжать носить людям, у которых нет иммунитета к коронавирусной инфекции, несмотря на отмену масочного режима в Москве и других регионах.

Гинцбург пояснил, что если столичный Департамент здравоохранения считает, что большинство жителей Москвы имеют иммунитет к ковиду, то, действительно, маски можно не носить. Однако тем, у кого нет защитных титров антител, все же следует по-прежнему придерживаться масочного режима. Об этом пишет ТАСС.

Он также прокомментировал мнение о скором завершении пандемии COVID-19, заявив, что говорить об этом преждевременно.

«Враг хитер и коварен, что будет через неделю — не могу сказать», — пояснил глава Центра имени Гамалеи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в России снизится к июню этого года.